9-летний ребенок из Иерусалима доставлен в больницу в критическом состоянии

В пункт неотложной медицинской помощи в иерусалимском квартале Бейт-Ханина был доставлен 9-летний мальчик с тяжелыми травмами, полученными, по всей видимости, в автомобильной аварии. Состояние ребенка критическое. Парамедики "Маген Давид Адом" переправили ребенка в больницу "Адаса Ар-Цофим" в Иерусалиме.

Персонал больницы в соответствии с существующими правилами уведомил полицию о поступлении травмированного ребенка.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств, при которых пострадал мальчик.