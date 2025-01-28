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Израиль

9-летний ребенок из Иерусалима доставлен в больницу в критическом состоянии

ДТП
время публикации: 28 января 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 19:05
9-летний ребенок из Иерусалима доставлен в больницу в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

В пункт неотложной медицинской помощи в иерусалимском квартале Бейт-Ханина был доставлен 9-летний мальчик с тяжелыми травмами, полученными, по всей видимости, в автомобильной аварии. Состояние ребенка критическое. Парамедики "Маген Давид Адом" переправили ребенка в больницу "Адаса Ар-Цофим" в Иерусалиме.

Персонал больницы в соответствии с существующими правилами уведомил полицию о поступлении травмированного ребенка.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств, при которых пострадал мальчик.

Израиль
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