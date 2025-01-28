В секторе Газы погиб гражданский подрядчик министерства обороны

Пресс-служба Армии обороны израиля сообщает, что ранее во вторник, 28 января, в секторе Газы погиб израильтянин, гражданский сотрудник подрядческой компании, которая выполняет инженерные работы по заказу министерства обороны.

Трагедия произошла в районе оси Нецарим, где инженерная компания, нанятая министерством обороны, производила работы. Как сообщает "Исраэль а-Йом", гражданский работник погиб в результате "дружественного огня": по всей видимости, военнослужащие приняли его за палестинца, приблизившегося к израильским позициям. ЦАХАЛ ведет расследование обстоятельств происшествия.

Организация по сбору останков жертв терактов и катастроф ЗАКА, в рядах которой погибший много лет был волонтером, сообщила имя погибшего: это 39-летний Яаков (Коби) Авитан из Эйлата, волонтер эйлатского отделения организации.

"Коби был милосердным человеком, который посвятил свою жизнь служению обществу и отдал жизнь за Израиль, – сказано в траурном сообщении организации ЗАКА. – В рамках своей волонтерской работы в ЗАКА Коби был готов действовать на любом происшествии, даже в самых сложных и тяжелых ситуациях".

По сообщению "Исраэль а-Йом", Яаков Авитан был индивидуальным предпринимателем, в последние годы он был задействован на спасательных работах и находился в секторе Газы по подряду от министерства обороны. Коби Авитан оставил после себя жену Тали и троих детей, младшему из которых всего год.