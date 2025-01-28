Отец погибшего в теракте требует выслать убийц сына в Газу, а не за границу

Авраам Вайсман, сын которого погиб в теракте 9 лет назад, обратился в министерство юстиции с требованием выслать убийц его сына, освобождаемых из тюрем в рамках соглашения, в сектор Газы, а не за границу.

По информации издания "Исраэль а-Йом", просьба была подана с помощью адвокатов общественной организации "Хонену".

Адвокат Хаим Блейхер, составлявший обращение в минюст, обосновал эту просьбу тем, что убийцы могут быть приняты за границей как герои и им могут быть созданы нормальные условия жизни. Адвокат от имени отца погибшего израильтянина также попросил минюст не допустить того, чтобы убийцы получали какую-либо денежную помощь.

21-летний сержант Тувия Янай Вайсман погиб во время краткосрочного отпуска в феврале 2016 года. Двое террористов напали с ножами на посетителей супермаркета "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин. Тувия, находившийся в магазине вместе с женой и маленькой дочерью, был смертельно ранен, когда защищал своих близких. Он скончался от ран в больнице.