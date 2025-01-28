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Израиль

UNRWA должна прекратить деятельность в Израиле в течение 48 часов

ООН
UNRWA
время публикации: 28 января 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 19:35
UNRWA должна прекратить деятельность в Израиле в течение 48 часов
Arie Leib Abrams/Flash90

Посол Израиля в ООН Дани Данон направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу официальное письмо с уведомлением, что Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) обязано прекратить свою работу в Иерусалиме и освободить все занимаемые помещения в израильской столице не позднее 30 января: то есть, в течение 48 часов.

Дани Данон также официально уведомил членов Совета Безопасности ООН о том, что в течение 48 часов Израиль полностью прекращает сотрудничество с агентством UNRWA, уличенным в поддержке террористической деятельности и в рамках специального закона запрещенного на территории Израиля.

"Законодательство запрещает UNRWA действовать на суверенной территории Государства Израиль и запрещает любые связи между израильскими организациями и агентством UNRWA, – сказано в письме посланника Израиля в ООН. – Агентству UNRWA также запрещено иметь какие-либо представительства и службы и вести деятельность на нашей территории. Израиль прекращает любое сотрудничество, коммуникации и контакты с UNRWA и со всеми, кто действует от его имени".

Дани Данон подчеркнул, что это решение было принято после многих лет безуспешных усилий Израиля побудить ООН действовать против захвата UNRWA ХАМАСом. "Решение отражает существующую реальность: UNRWA потерпело моральный и профессиональный крах и нанесло вред людям, которые должны были пользоваться его услугами".

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