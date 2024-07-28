В воскресенье, 18 июля, начала работу гражданская комиссия по расследованию событий 7 октября. В первый день ее члены посетили место проведения музыкального фестиваля Nova и кибуцы, находящиеся на границе с сектором Газы.

Бывший депутат Кнессета Эяль Бен-Реувен сказал, один из членов комиссии, заявил журналистам, что он и его коллеги соберут информацию и постараются понять, что произошло 7 октября и что с тех пор происходит в Израиле, чтобы у Израиля была возможность исправить "ошибки". Он добавил: "Те, кто должны были проводить это расследование, ушли на три месяца на каникулы. Как мы до этого докатились?".

Бен-Реувен также заявил, что комиссия, в работе которой он принимает участие, передаст все собранные материалы государственной следственной комиссии, как только та будет создана.