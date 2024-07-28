В больницах остаются десятки пострадавших в результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса

Десятки детей и взрослых, пострадавших 27 июля в результате разрыва ракеты на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, остаются в больницах.

Четверо пострадавших находятся в больнице "Пория" в Тверии. Двое детей по-прежнему в тяжелом состоянии, но их состояние удалось стабилизировать. Один ребенок в состоянии средней тяжести и один взрослый (22 года) в состоянии средней тяжести.

В медицинском центре "Зив" в Цфате находятся 19 раненых. 13 из них в детском отделении: один ребенок в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы (им от 2 до 15 лет). В реанимационном отделении трое детей (11-14 лет), они в тяжелом состоянии. В ортопедическом отделении двое взрослых: 50-летняя женщина и 21-летний мужчина с легкими травмами. В хирургическом отделении 36-летний мужчина с осколочными ранениями уха и лица, его состояние оценивается как легкое.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибли 12 детей (до 16 лет).