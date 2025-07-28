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Израиль

Возле Хеврона израильскими военными обезврежен "камнеметатель"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 28 июля 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 20:10
Возле Хеврона израильскими военными обезврежен "камнеметатель"
Nasser Ishtayeh/Flash90

Некоторое время назад во время оперативной деятельности ЦАХАЛа в Хевроне (в зоне ответственности бригады Иудея) террорист бросил камень в сторону бойцов.

Солдаты вступили в контакт и открыли огонь по нападавшему для устранения угрозы.

Террорист был нейтрализован, пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.

Израиль
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