Возле Хеврона израильскими военными обезврежен "камнеметатель"
время публикации: 28 июля 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 20:10
Некоторое время назад во время оперативной деятельности ЦАХАЛа в Хевроне (в зоне ответственности бригады Иудея) террорист бросил камень в сторону бойцов.
Солдаты вступили в контакт и открыли огонь по нападавшему для устранения угрозы.
Террорист был нейтрализован, пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.
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