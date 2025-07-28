Возле Хеврона израильскими военными обезврежен "камнеметатель"

Некоторое время назад во время оперативной деятельности ЦАХАЛа в Хевроне (в зоне ответственности бригады Иудея) террорист бросил камень в сторону бойцов.

Солдаты вступили в контакт и открыли огонь по нападавшему для устранения угрозы.

Террорист был нейтрализован, пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.