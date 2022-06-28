adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.436 ₪ 3.635 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Понижен уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Понижен уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле
    AP Photo/Emrah Gurel

    Во вторник, 28 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) объявило о понижении уровня террористической угрозы в Стамбуле до предпоследнего, третьего уровня.

    Угроза терактов в Стамбуле по-прежнему считается "серьезной" и израильтянам рекомендуется избегать его посещения, впрочем, как и всех остальных городов Турции, поскольку в них также действует третий уровнь.

    О введении наивысшего уровня террористической угрозы в Стамбуле МАЛАЛ объявил 13 июня в связи с конкретной информацией о готовящихся против израильских граждан терактов. МИД Израиля обратился к туристам, находящимся в Стамбуле, с призывом немедленно вернуться домой. Кроме того, службы безопасности обзвонили большую группу туристов, находящихся в Турции, с требованием немедленно покинуть страну. Часть из них была вывезена из Турции специальными рейсами.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    По данным израильских спецслужб, после ликвидации в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ, Иран готовился в качестве ответной меры нанести удары по израильским объектам и гражданам Израиля в Турции.

    17 июня власти Турции и Израиля сообщили о предотвращении серии терактов, которые готовились против израильтян.

    Позднее была разрешена к публикации информация о том, что благодаря совместным усилиям служб безопасности Турции и Израиля в Стамбуле были предотвращены три крупных терактах, для осуществления которых были задействованы три иранские группы террористов.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    Первая группа должна была атаковать экс-посла Израиля и его жену, остановившихся в отеле в "европейском районе" Стамбула, Бейоглу.

    Второй целью была большая группа израильских туристов, атаковать которую планировалось на местном рынке. Этот теракт, по словам израильского источника, был предотвращен "в последний момент".

    Третья группировка, состоявшая из иранцев и турок, также планировала нападение на израильтян, однако подробностей об этом теракте пока нет.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    На фоне антитеррористической операции в Стамбуле в отношениях Турции и Израиля произошел очередной прорыв. 23 июня Турцию посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. На его встрече с турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу было объявлено об очередном повышении уровня дипломатических отношений между странами и возвращении послов в Анкару и Иерусалим. Для Израиля это был первый визит министра иностранных дел в Турцию за последние 16 лет. Последним главой МИДа, посетившим Анкару, была Ципи Ливни, а визит состоялся в мае 2006 года.

    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Июня 2022
    СМИ: в Стамбуле были предотвращены три теракта, жертвами которых могли стать израильтяне
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Июня 2022
    МИД Ирана: обвинения в попытке терактов против израильтян в Турции "нелепы"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 Июня 2022
    Спецслужбы Турции сообщили, что иранские террористы готовили похищение экс-посла Израиля
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 Июня 2022
    Яир Лапид встретился с министром иностранных дел Турции
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:32 Опубликована официальная реакция Израиля на видео ХАМАСа с пленным израильтянином
    20:18 МИД уведомил Грецию, что арестованный там израильтянин не тот человек, которого разыскивает Интерпол
    19:52 В одной из поликлиник Ашдода ранен медработник
    19:42 В Германии вынесен приговор 101-летнему охраннику концлагеря Заксенхаузен
    19:26 Впервые с начала войны Владимир Путин покинул Россию
    19:12 Посольство Украины: Израиль открыт для русских олигархов и закрыт для украинских детей
    18:23 Произошел прорыв в расследовании дела об исчезновении 16-летнего Мойше Кляйнермана
    17:18 ХАМАС опубликовал видео, на котором удерживаемый в плену израильтянин подключен к кислородному баллону
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5