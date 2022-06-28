Понижен уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле

Во вторник, 28 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) объявило о понижении уровня террористической угрозы в Стамбуле до предпоследнего, третьего уровня.

Угроза терактов в Стамбуле по-прежнему считается "серьезной" и израильтянам рекомендуется избегать его посещения, впрочем, как и всех остальных городов Турции, поскольку в них также действует третий уровнь.

О введении наивысшего уровня террористической угрозы в Стамбуле МАЛАЛ объявил 13 июня в связи с конкретной информацией о готовящихся против израильских граждан терактов. МИД Израиля обратился к туристам, находящимся в Стамбуле, с призывом немедленно вернуться домой. Кроме того, службы безопасности обзвонили большую группу туристов, находящихся в Турции, с требованием немедленно покинуть страну. Часть из них была вывезена из Турции специальными рейсами.

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По данным израильских спецслужб, после ликвидации в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ, Иран готовился в качестве ответной меры нанести удары по израильским объектам и гражданам Израиля в Турции.

17 июня власти Турции и Израиля сообщили о предотвращении серии терактов, которые готовились против израильтян.

Позднее была разрешена к публикации информация о том, что благодаря совместным усилиям служб безопасности Турции и Израиля в Стамбуле были предотвращены три крупных терактах, для осуществления которых были задействованы три иранские группы террористов.

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Первая группа должна была атаковать экс-посла Израиля и его жену, остановившихся в отеле в "европейском районе" Стамбула, Бейоглу.

Второй целью была большая группа израильских туристов, атаковать которую планировалось на местном рынке. Этот теракт, по словам израильского источника, был предотвращен "в последний момент".

Третья группировка, состоявшая из иранцев и турок, также планировала нападение на израильтян, однако подробностей об этом теракте пока нет.

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На фоне антитеррористической операции в Стамбуле в отношениях Турции и Израиля произошел очередной прорыв. 23 июня Турцию посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. На его встрече с турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу было объявлено об очередном повышении уровня дипломатических отношений между странами и возвращении послов в Анкару и Иерусалим. Для Израиля это был первый визит министра иностранных дел в Турцию за последние 16 лет. Последним главой МИДа, посетившим Анкару, была Ципи Ливни, а визит состоялся в мае 2006 года.