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Израиль

Смотрич ответил начальнику Генштаба на заседании кабинета: "Это не мы проспали 7 октября"

время публикации: 28 июня 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 15:10
Смотрич ответил начальнику Генштаба на заседании кабинета: "Это не мы проспали 7 октября"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич крайне резко ответил начальнику Генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви в ходе обсуждения на заседании "узкого" кабинета министров, состоявшегося в четверг, 27 июня. "Вот только не надо нас учить ответственности, – отозвался он. – Это не мы проспали 7 октября". А-Леви пришел в бешенство и потребовал, чтобы министр финансов немедленно отказался от своих слов и извинился, министр обороны Йоав Галант поддержал начальника Генштаба.

Перепалка произошла во время обсуждения деятельности ЦАХАЛа на территории зоны "B": министр юстиции Ярив Левин упрекнул ЦАХАЛ в "избирательном правоприменении" в отношении евреев и арабов. Начальник Генштаба разозлился и ответил, что "ЦАХАЛ выполняет свою работу, и там служат солдаты, которые рискуют своими жизнями".

После этого вмешался Бецалель Смотрич, который выразил возмущение "пренебрежением" к правительству со стороны начальника Генштаба: "Сбавьте тон, – заявил Смотрич. – Мы привержены делу безопасности не меньше вас. Это не мы проспали 7 октября".

Министр обороны Йоав Галант встал на сторону А-Леви, сказав Нетаниягу, что недопустимо, чтобы министры постоянно критиковали ЦАХАЛ и ШАБАК. В этот момент глава правительства Биньямин Нетаниягу попросил обоих спорщиков "сохранять взаимное уважение". Смотрич в итоге извинился за свои слова, однако подчеркнул, что он настаивает на том, чтобы начальник Генштаба уважал членов правительства.

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