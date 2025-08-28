x
28 августа 2025
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 14:59
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Турции отвечает на заявление Нетаниягу о геноциде армян: "Хочет отвлечь внимание от Газы"

Израиль
Турция
время публикации: 28 августа 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 14:41
МИД Турции отвечает на заявление Нетаниягу о геноциде армян: "Хочет отвлечь внимание от Газы"
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о признании геноцида армян во время Первой Мировой войны.

"Заявление Нетаниягу о событиях 1915 года – попытка использовать трагедии прошлого в политических целях. Нетаниягу, который предстал перед судом за свою роль в геноциде палестинцев, хочет отвлечь внимание от собственных преступлений", – говорится в заявлении МИД.

Израиль отвергает утверждения о геноциде жителей Газы. Глава правительства не предстал перед судом, однако Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

Биньямин Нетаниягу впервые заявил, что признает геноцид армян турками