МИД Турции отвечает на заявление Нетаниягу о геноциде армян: "Хочет отвлечь внимание от Газы"

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о признании геноцида армян во время Первой Мировой войны.

"Заявление Нетаниягу о событиях 1915 года – попытка использовать трагедии прошлого в политических целях. Нетаниягу, который предстал перед судом за свою роль в геноциде палестинцев, хочет отвлечь внимание от собственных преступлений", – говорится в заявлении МИД.

Израиль отвергает утверждения о геноциде жителей Газы. Глава правительства не предстал перед судом, однако Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях.