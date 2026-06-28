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Израиль

Нетаниягу пообещал членам правительства пожаловаться Трампу на президента Турции

Израиль
Биньямин Нетаниягу
США
Турция
Дональд Трамп
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:50
Нетаниягу пообещал членам правительства пожаловаться Трампу на президента Турции
AP Photo/Alex Brandon

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства, что "не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль", и что Израиль относится к его словам очень серьезно.

По словам Нетаниягу, история еврейского народа учит: когда кто-то говорит, что намерен уничтожить тебя, к этому следует относиться серьезно. Премьер добавил, что обратит внимание "американских друзей" на угрозы Эрдогана.

Речь о президенте Турции зашла на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность продать Анкаре истребители F35 и передовые реактивные двигатели.

Израиль
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