x
28 июня 2026
|
последняя новость: 19:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 19:25
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Праймериз в "Ликуде" состоятся 4 августа, дата закрытия реестра избирателей – 7 июля

Ликуд
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:44
Праймериз в "Ликуде" состоятся 4 августа, дата закрытия реестра избирателей – 7 июля
Tomer Neuberg/Flash90

Уставная комиссия партии "Ликуд" по завершении заседания в Кнессете назначила дату внутрипартийных выборов: праймериз в "Ликуде" пройдут 4 августа 2026 года.

Дата закрытия списков избирателей – 7 июля, однако ожидается, что избирательная комиссия партии по просьбе комиссии "Ликуда" по уставу продлит этот срок до 10 июля.

Правила проведения внутрипартийных выборов должны быть опубликованы не позднее 2 июля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 июня 2026

"Маaрив": комиссия по уставу "Ликуда" обсуждает новый формат внутрипартийных выборов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2026

"Кан": Нетаниягу согласился на праймериз в "Ликуде", но требует десять мест в списке
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2026

Давид Битан обратился в партийный суд "Ликуда" против отмены праймериз
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2026

СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность отменить праймериз в "Ликуде"