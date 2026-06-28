Праймериз в "Ликуде" состоятся 4 августа, дата закрытия реестра избирателей – 7 июля

Уставная комиссия партии "Ликуд" по завершении заседания в Кнессете назначила дату внутрипартийных выборов: праймериз в "Ликуде" пройдут 4 августа 2026 года.

Дата закрытия списков избирателей – 7 июля, однако ожидается, что избирательная комиссия партии по просьбе комиссии "Ликуда" по уставу продлит этот срок до 10 июля.

Правила проведения внутрипартийных выборов должны быть опубликованы не позднее 2 июля.