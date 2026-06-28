Праймериз в "Ликуде" состоятся 4 августа, дата закрытия реестра избирателей – 7 июля
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:44
Уставная комиссия партии "Ликуд" по завершении заседания в Кнессете назначила дату внутрипартийных выборов: праймериз в "Ликуде" пройдут 4 августа 2026 года.
Дата закрытия списков избирателей – 7 июля, однако ожидается, что избирательная комиссия партии по просьбе комиссии "Ликуда" по уставу продлит этот срок до 10 июля.
Правила проведения внутрипартийных выборов должны быть опубликованы не позднее 2 июля.
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