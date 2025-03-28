Ливанские источники сообщают о трех предупредительных израильских атаках

По сообщению ливанских источников, ЦАХАЛ нанес три предупредительных удара в Дахии на юге Бейрута. Речь идет о так называемой тактике "стук в потолок", призывающей гражданское население покинуть район операции.

Незадолго до этого глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал экстренное предупреждение для жителей Дахии, южного пригорода Бейрута: в ближайшее время будет нанесен удар по объектам, принадлежащим "Хизбалле".

"Если вы находитесь в районе Хадат, особенно в здании, отмеченном красным на предоставленной карте, и в соседних с ним строениях – вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих "Хизбалле", – сказано в предупреждении.

"Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и отойти от них на расстояние не менее 300 метров", – подчеркивает Эдраи.