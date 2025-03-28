Арабы избили двоих пастухов-евреев на Хевронском нагорье, задержаны 22 подозреваемых

В пятницу утром было совершено нападение на двух еврейских пастухов на пастбище между Хават Менахем и Хават Талия, к югу от поселка Сусия на Хевронском нагорье. В результате нападения оба они получили легкие травмы.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции и ЦАХАЛа, они задержали подозреваемых в нападении на пастухов и в забрасывании камнями сотрудников служб безопасности.

По сообщению полиции, к настоящему моменту задержаны 22 подозреваемых, принимавших активное участие в нападении, они доставлены в полицейский участок Иудеи и Самарии для допроса.