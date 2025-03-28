x
28 марта 2025
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 13:43
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арабы избили двоих пастухов-евреев на Хевронском нагорье, задержаны 22 подозреваемых

время публикации: 28 марта 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 13:10
Арабы избили двоих пастухов-евреев на Хевронском нагорье, задержаны 22 подозреваемых
Moshe Schleifer/Flash90

В пятницу утром было совершено нападение на двух еврейских пастухов на пастбище между Хават Менахем и Хават Талия, к югу от поселка Сусия на Хевронском нагорье. В результате нападения оба они получили легкие травмы.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции и ЦАХАЛа, они задержали подозреваемых в нападении на пастухов и в забрасывании камнями сотрудников служб безопасности.

По сообщению полиции, к настоящему моменту задержаны 22 подозреваемых, принимавших активное участие в нападении, они доставлены в полицейский участок Иудеи и Самарии для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2025

Обстоятельства ареста сорежиссера фильма "Нет другой земли". Версия евреев, участников столкновения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2024

Найдено тело 14-летнего Биньямина Ахимеира. ЦАХАЛ: он был убит в результате теракта
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 октября 2021

Группа арабов напала на пастуха около поселения Маон