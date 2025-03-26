Обстоятельства ареста сорежиссера фильма "Нет другой земли". Версия евреев, участников столкновения

История про обстоятельства ареста соавтора оскароносного фильма "Нет другой земли" Хамдана Баллаля комментируется разными сторонами. Вчера Баллаль был освобожден из-под стражи. Об этом Newsru.co.il сообщила активистка организации Independent Jewish Voices Анна Липман.

Журналист Анна Рудницкая, побывавшая 25 марта на Хевронском нагорье, побеседовала с одним из еврейских участников столкновения и с одним из военнослужащих, который участвовал в наведении порядка. Участники событий, с каждым из которых Рудницкая разговаривала отдельно, рассказали о происходившем. "Их описание событий сходится до деталей", – отмечает журналист на своей странице в Facebook. Далее следует описание событий, по версии собеседником Анны Рудницкой: "На еврейского пастуха, мальчика лет 15-16, напали около дюжины палестинцев, в основном в масках, и стали бросать в него камни. В некоторых СМИ писали, что "его попросили уйти в другое место", но на видео, которое он успел снять, видно, как в него метают камни люди в масках... Пастух стал звонить и звать подмогу, и первым на подмогу ему приехал 25-летний Шем Тов Луски, хозяин фермы рядом с Сусией. В его машину тоже стали бросать камни, разбили стекла, он вышел из машины и спрятался за ней в надежде дождаться армию. До приезда армии прошло минут 15, за это время на помощь пастуху успели приехать еще около дюжины евреев, и началась потасовка, в которой евреи и палестинцы бросали камни друг в друга. Потом нападавшие стали отступать в сторону дома того самого Хамдана Балалля, сорежиссера оскароносного фильма, который, по словам Луски и солдата, был среди нападавших. Луски опознал его как одного из нападавших, после чего его арестовали. Никакой скорой, из которой, со слов израильского соавтора фильма Юваля Абраама, Балалля похитили солдаты, там вообще не было. Балалля арестовали на месте и сразу посадили в полицейскую машину".

В полицейском отделении Кирьят-Арба в ответ на запрос Newsru.co.il комментировать задержание Баллаля отказались.

О задержании Баллаля сообщил вечером 24 марта соавтор фильма "Нет другой земли", израильский журналист Юваль Абраам в социальной сети X. Абраам утверждал, что в дом Баллаля ворвались израильские поселенцы и "линчевали его": "Они били его, он ранен в голову и в живот, истекает кровью, – написал Абраам. – Солдаты вломились в машину "Скорой помощи", которую он вызвал, и забрали его. С тех пор о нем не поступало никакой информации". Правда, уже утром 25 марта Абраам написал, что по ошибке использовал слово "линч", сославшись на плохое знание английского языка. Но подтвердил, что Баллаль был ранен. Слово "линч" повторил и другой соавтор фильма, палестинец Басель Адра. Вечером 24 марта на своей странице в социальной сети X Адра написал, что находится рядом с семилетним сыном Хамдана Карамом в доме Баллаля "рядом с его кровью после того, как поселенцы линчевали его". Он также заявил, что Баллаля "похитили солдаты, раненого и истекающего кровью". Параллельно в сети появились видеоролики атаки людей со скрытыми лицами на машину активистов организации Independent Jewish Voices, которые использовались как доказательство нападения израильских поселенцев на Сусию.

В ответ на информацию Абраама и Адры о задержании Баллаля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что возле деревни Сусия "несколько террористов" бросали камни в израильские машины, после чего начались столкновения между "террористами" и израильтянами. Прибывших военнослужащих и полицейских "террористы" встретили камнями. Израильскими силами безопасности были задержаны трое палестинцев по подозрению в бросании камней. Задержанные переданы полиции Израиля для проведения расследования. Израильтянин, получивший травмы во время столкновения, доставлен в больницу. "Вопреки появившимся ранее сообщениям, никто из подозреваемых не был задержан внутри машины скорой помощи", – уточнили в ЦАХАЛе. В то же время в сети появились видеоролики, на которых трое палестинцев бросают камни в направлении снимающего. У одного из них лицо скрыто платком. Предположительно, это и был Хамдан Баллаль.

Хамдан Баллаль – соавтор фильма "Нет другой земли", который был удостоен премии Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Картина рассказывает о сопротивлении выселению жителей Масафер Ятта. Это первая работа Баллаля в кинематографе. На официальной странице издания +972, главным редактором которого является Юваль Абраам, Хамдан Баллаль представлен как "активист и правозащитник из Сусии". "Он документирует злоупотребления оккупации в отношении палестинцев в Масафер-Ятте и является членом проекта "Люди Масафер-Ятты", – говорится на странице Баллаля, который работает колумнистом в +972. – Он также является добровольцем в качестве полевого исследователя для организации B'Tselem и других организациях по правам человека".