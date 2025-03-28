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Израиль

Представительница преступного клана задержана за угрозы и вымогательство

Полиция
время публикации: 28 марта 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 13:06
Представительница преступного клана задержана за угрозы и вымогательство
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешена к публикации информация о задержании представительницы криминального клана, которая подозревается в угрозах и вымогательстве в отношении государственного служащего в Галилее.

Подозреваемая была задержана в ночь на пятницу в рамках масштабной полицейской операции в деревне Ясиф. Отмечается, что речь идет о деле, связанном с системой рэкета и вымогательства денег якобы за "защиту".

Имя и должность пострадавшего в настоящий момент не публикуются.

Израиль
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