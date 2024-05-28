Продлен режим чрезвычайного положения до конца 2024 года
время публикации: 28 мая 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 21:07
Во вторник, 28 мая, на пленарном заседании Кнессета была утверждена просьба правительства продлить срок чрезвычайного положения в стране до конца 2024 года.
Продлить действие чрезвычайного положения рекомендовали комиссия по иностранным делам и обороне и комиссия по законодательству.
13 депутатов Кнессета проголосовали за продление чрезвычайного положения, и 7 были против.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2024