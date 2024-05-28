Продлен режим чрезвычайного положения до конца 2024 года

Во вторник, 28 мая, на пленарном заседании Кнессета была утверждена просьба правительства продлить срок чрезвычайного положения в стране до конца 2024 года.

Продлить действие чрезвычайного положения рекомендовали комиссия по иностранным делам и обороне и комиссия по законодательству.

13 депутатов Кнессета проголосовали за продление чрезвычайного положения, и 7 были против.