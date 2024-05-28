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Израиль

Продлен режим чрезвычайного положения до конца 2024 года

время публикации: 28 мая 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 21:07
Продлен режим чрезвычайного положения до конца 2024 года
Yonatan Sindel/Flash90

Во вторник, 28 мая, на пленарном заседании Кнессета была утверждена просьба правительства продлить срок чрезвычайного положения в стране до конца 2024 года.

Продлить действие чрезвычайного положения рекомендовали комиссия по иностранным делам и обороне и комиссия по законодательству.

13 депутатов Кнессета проголосовали за продление чрезвычайного положения, и 7 были против.

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