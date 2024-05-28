Полиция готовится к иерусалимскому Параду Гордости и Толерантности и к акции протеста против него

Полиция Иерусалимского округа завершила подготовку к Параду Гордости и Толерантности, который пройдет в Иерусалиме в четверг, 30 мая, и тем самым откроет Месяц Гордости в Израиле. Параллельно с Парадом пройдет акция протеста против проведения этого мероприятия в столице, она также разрешена.

Около 2000 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ, как в форме, так и в штатском, при содействии подкрепления полиции и волонтеров будут размещены в местах сбора участников, по маршруту шествия и на выводящих к Параду улицах, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность участников и зрителей, а также чтобы направлять движение транспорта.

Полиция постарается, чтобы мероприятие минимально затронуло обычную жизнь жителей и посетителей района, где будет проходить Парад Гордости и Толерантности, при этом обеспечивая выполнение программы мероприятия, в котором ожидается участие тысяч людей.

Правоохранительные органы подчеркивают, что любой, кто попытается нанести ущерб нормальному ходу Парада, будет наказан по всей строгости закона. В преддверии мероприятия ведется работа в социальных сетях по выявлению и пресечению возможных провокаций.

Полиция публикует также программу Парада Гордости и Толерантности и перечень изменений дорожного движения, включая названия перекрываемых улиц.

В 15:00 участники Парада соберутся в парке Ган а-Паамон, и примерно в 17:00 начнется шествие по маршруту: Ган а-Паамон – Давид а-Мелех – Плумер – Керен а-Есод – Кинг-Джордж – Хилель – Менаше Бен-Исраэль – Ган а-Ацмаут.

В четверг, 30 мая, с 14:00 будут перекрыты для движения транспорта улицы по маршруту шествия: Керен а-Есод, Плумер, Кинг-Джордж, Хилель, Менаше Бен-Исраэль. Кроме того, будут закрыты для движения транспорта ведущие к ним улицы, в том числе Агрон, Эльханан, Шалом Алейхем, Мапо, Ахад а-Ам, Газа на участке от Арлозоров до Кикар Париз, Шмуэль а-Нагид, Авида, Какаль, а-Гистадрут, а-Мелех Давид от перекрестка с Плумер (улица останется открытой от перекрестка а-Мехес только для жителей района, и далее налево до Карив), Давид Маркус, Жаботински до Давид а-Мелех, Ицхак Карив, Давид Ремез, Эмиль Ботта и Элиягу Шема (будет разрешен выезд на Ицхак Карив).

Перекрытые улицы будут постепенно открываться по ходу Парада, о чем полиция обещает сообщать дополнительно. Открытыми останутся улицы Дерех Хеврон, Хативат Иерушалаим, Минхарот ЦАХАЛ, Хаим Бар-Лев – в обе стороны.

Войти на маршрут Парада Гордости можно будет только с точки сбора в парке Ган а-Паамон, на площади Кикар Париз, на улице Давид а-Мелех возле Кикар Плумер и на улице а-Гистадрут/Шамай – во всех вышеперечисленных местах полиция установит контрольно-пропускные пункты для досмотра и проверки безопасности. Выход с маршрута шествия будет разрешен тоже только в перечисленных местах.

Парковка для инвалидов будет возможна только на местах для инвалидов на парковке Ган а-Паамон. Вход на территорию Парада Гордости и Толерантности (точку сбора, маршрут парада и территорию завершения парада) с любым оружием строго запрещен. Также запрещен запуск дронов и любых других летательных аппаратов.

Параллельно с Парадом Гордости и Толерантности пройдет разрешенная акция протеста против Парада Гордости и Толерантности. Местом ее проведения определен парк Ган Блюмфильд. Доступ к месту проведения акции протеста будет разрешен через Центр Наследия Бегина, обозначенный точкой сбора участников протеста. Попасть в точку сбора можно со стороны Дерех Хеврон в направлении моста Гешер Синематек, оттуда участники акции протеста пройдут по улице Навон в сторону парка Ган Блюмфильд через улицу а-Цаяр Яаков Штейндхарт. Добраться до акции протеста можно будет только по указанному маршруту.