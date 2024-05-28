Разрешено к публикации имя автора "видеопризыва к мятежу"

Через два дня после допроса "резервиста в маске" который был задержан по подозрению в изготовлении видеоролика, призывающего военнослужащих не выполнять приказы армейского командования и после допроса освобожден, разрешено к публикации имя подозреваемого. Это Офир Лузон, житель Герцлии.

Как сообщает "Исраэль Айом", ранее Лузон публиковал в социальных сетях записи в поддержку юридической реформы и высказывался против антиправительственных демонстраций. Ранее сообщалось, что он является активистом партии "Ликуд" и поддерживал "ликудовского" кандидата на муниципальных выборах в Герцлии.

Адвокат подозреваемого Шай Галили подчеркнул, что его клиент был освобожден без ограничительных условий, как утверждалось ранее, "и в этом нет ничего плохого, поскольку содержание его высказываний в видеоролике не включало в себя какого-либо призыва к отказничеству, напротив, оно призывало к строгому следованию уложений закона".

Речь идет об Основном законе, согласно которому правительство является высшей властью в отношении армии, и по словам адвоката, его подзащитный высказывал оценку противостоянию министра обороны и главы правительства, высказывая мнение, что солдаты должны подчиняться только указаниям правительства.