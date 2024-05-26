Депутаты призывают начать расследование против Яира Нетаниягу, перепостившего "призыв к мятежу"

Депутаты Кнессета Карин Эльхарар и Йоав Сегалович обратились к государственному прокурору с требованием возбудить уголовное расследование против сына премьер-министра Яира Нетаниягу, перепубликовавшего у себя видеоролик, в котором мужчина в военной форме и с закрытым лицом требует не выполнять приказов министра обороны Йоава Галанта и главы Генштаба Герци А-Леви и говорит, что резервисты будут выполнять приказы "только одного лидера – Биньямина Нетаниягу".

В своем письме государственному прокурору Амиту Айсману депутаты подчеркивают, что "согласно статье 134 Закона об исполнении наказаний человек, публикующий или воспроизводящий публикацию, призывающую к мятежу, приговаривается к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Напомним, сын премьер-министра Яир Нетаниягу опубликовал у себя видеоролик "резервиста", а затем удалил эту публикацию. В воскресенье, 26 мая, военная полиция задержала подозреваемого, который снял и распространил видеоролик.

Напомним, в конце минувшей недели было опубликовано видео, на котором мужчина, называющий себя "резервистом ЦАХАЛа" (его лицо закрыто), обращается к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, заявляя: "Мы, резервисты, не передадим ключи от Газы ни ХАМАСу, ни ФАТХу, ни какой-либо другой арабской администрации".

Он утверждает, что, по его оценкам, "100 тысяч резервистов готовы к победе", к которой их "не в состоянии привести ни министр обороны Йоав Галант, ни глава генштаба". По словам "резервиста", он и его товарищи "пойдут лишь за тем, кто приведет их к победе". Говорящий утверждает, что "резервисты будут выполнять приказы только одного лидера – премьер-министра".

Представитель ЦАХАЛа прокомментировал видео, заявив: "Обращение, записанное на видео, является серьезным нарушением устава ЦАХАЛа и противоречит ценностям ЦАХАЛа, давая основу для подозрения в совершении уголовного преступления". При этом в ЦАХАЛе пока не подтвердили и не опровергли утверждение мужчины на видео о том, что является резервистом.