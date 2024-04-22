Госдепартамент: война негативно отразилась на ситуации с правами человека в Израиле

Государственный департамент опубликовал ежегодный доклад о положении с правами человека в различных странах мира. Документ, составленный бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента, передается Конгрессу.

Глава, посвященная ситуации в Израиле, в секторе Газы и на Западном берегу, начинается с упоминания о террористических атаках 7 октября. В докладе говорится, что в результате действий ХАМАСа, "Исламского джихада" и других палестинских группировок в Израиле погибло около 1200 человек, было ранено 5400 человек и похищено 253 человека. При этом в результате начатой Израилем широкомасштабной военной операции к концу 2023 года в секторе Газы погибла 21 тысяча палестинцев и было ранено 56 тысяч человек, перемещение большей части населения из районов боевых действий на юг сектора привело к серьезному гуманитарному кризису.

В отчете указывается, что "продолжающийся конфликт оказал существенное негативное влияние на ситуацию с правами человека в Израиле".

В докладе перечисляются десятки нарушений, допущенных Израилем. В том числе Израиль обвиняется в "произвольных и незаконных убийствах" и "внесудебных казнях", "насильственных исчезновениях", "пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении".

Доклад содержит также обвинения в адрес Израиля в "жестоких и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах", в "наказании членов семьи за предполагаемые преступления, совершенные родственником", "серьезное ограничение свободы слова, включая угрозы в отношении журналистов".

В докладе указывается, что "правительство Израиля предприняло некоторые заслуживающие доверия шаги для выявления и наказания виновных лиц".

В докладе также говорится о "тенденции" жестоких нападений поселенцев на палестинцев на Западном берегу. И отмечается, что после 7 октября резко выросло количество терактов против израильтян, совершаемых палестинскими арабами.

В докладе говорится, что "правозащитные группы сообщали о масштабных и во многих случаях беспрецедентных нарушениях, связанных с конфликтом, и обвиняли в военных преступлениях Израиль, ХАМАС, "Исламский джихад" и другие палестинские вооруженные группировки.

При составлении документа Государственный департамент пользовался данными правозащитных организаций "Международная амнистия" (Amnesty International), Human Rights Watch, Международного комитета Красного Креста, Общественного комитета против пыток, некоммерческой израильской организации "Бецелем", "Врачи за права человека".