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Израиль

Возле развязки Сорек автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего

ДТП
время публикации: 28 мая 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 23:57
Возле развязки Сорек автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего
Пресс-служба МАДА

На 6-м шоссе, в районе развязки Сорек, автомобиль сбил дорожного рабочего. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что рабочий (примерно 40 лет) получил смертельные травмы и умер до приезда "скорой".

Двое мужчин, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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