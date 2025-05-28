Возле развязки Сорек автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего
время публикации: 28 мая 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 23:57
На 6-м шоссе, в районе развязки Сорек, автомобиль сбил дорожного рабочего. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что рабочий (примерно 40 лет) получил смертельные травмы и умер до приезда "скорой".
Двое мужчин, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы и были доставлены в больницу.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2025