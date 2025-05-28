Возле развязки Сорек автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего

На 6-м шоссе, в районе развязки Сорек, автомобиль сбил дорожного рабочего. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что рабочий (примерно 40 лет) получил смертельные травмы и умер до приезда "скорой".

Двое мужчин, находившихся в автомобиле, получили легкие травмы и были доставлены в больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.