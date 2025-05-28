Дивизия "А-Мапац" завершает свою миссию на севере, ливанский фронт остается дивизии "Галиль"

После двадцати месяцев непрерывных боев 146-я дивизия "А-Мапац" завершает свою миссию на севере, и полная ответственность за весь ливанский фронт возвращается 91-й дивизии "Галиль". С начала войны "Железные мечи" 146-я дивизия и ее резервные подразделения защищали населенные пункты западного сектора ливанско-израильской границы.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, во время операции "Стрелы севера" дивизия "А-Мапац", наряду с оборонительной миссией, командовала своими подразделениями, действовавшими на ливанской территории – в тесном сотрудничестве с военно-морскими силами. За это время удалось достичь больших успехов, изменив ситуацию в сфере безопасности в Галилее и создав условия для возвращения жителей севера из эвакуации.

С завершением миссии на севере, командование дивизии "А-Мапац" будет восстанавливать готовность для выполнения предстоящих задач.

Командующий Северным военным округом Ури Гордин, выступая перед военнослужащими 146-й дивизии, поблагодарил их за службу, подчеркнув, что "А-Мапац" "сыграла ключевую роль в изменении ситуации с безопасностью на севере, в разгроме "Хизбаллы" и лишении группировки ее военного потенциала. "С той "черной субботы" – сколько бы времени ни прошло – вы видели перед собой лишь одну задачу: защищать сектор и обеспечивать безопасность его жителей. Бить наших врагов со всей силы и изменять ситуацию в сфере безопасности во всем регионе", – добавил он.