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Израиль

Дивизия "А-Мапац" завершает свою миссию на севере, ливанский фронт остается дивизии "Галиль"

время публикации: 28 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 18:25
Дивизия "А-Мапац" завершает свою миссию на севере, ливанский фронт остается дивизии "Галиль"
Пресс-служба ЦАХАЛа

После двадцати месяцев непрерывных боев 146-я дивизия "А-Мапац" завершает свою миссию на севере, и полная ответственность за весь ливанский фронт возвращается 91-й дивизии "Галиль". С начала войны "Железные мечи" 146-я дивизия и ее резервные подразделения защищали населенные пункты западного сектора ливанско-израильской границы.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, во время операции "Стрелы севера" дивизия "А-Мапац", наряду с оборонительной миссией, командовала своими подразделениями, действовавшими на ливанской территории – в тесном сотрудничестве с военно-морскими силами. За это время удалось достичь больших успехов, изменив ситуацию в сфере безопасности в Галилее и создав условия для возвращения жителей севера из эвакуации.

С завершением миссии на севере, командование дивизии "А-Мапац" будет восстанавливать готовность для выполнения предстоящих задач.

Командующий Северным военным округом Ури Гордин, выступая перед военнослужащими 146-й дивизии, поблагодарил их за службу, подчеркнув, что "А-Мапац" "сыграла ключевую роль в изменении ситуации с безопасностью на севере, в разгроме "Хизбаллы" и лишении группировки ее военного потенциала. "С той "черной субботы" – сколько бы времени ни прошло – вы видели перед собой лишь одну задачу: защищать сектор и обеспечивать безопасность его жителей. Бить наших врагов со всей силы и изменять ситуацию в сфере безопасности во всем регионе", – добавил он.

Израиль
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