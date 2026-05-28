x
28 мая 2026
|
последняя новость: 06:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 06:44
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками

США
Иран
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 28 мая 2026 г., 03:57 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 05:37
WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками
CENTCOM

Армия США нанесла удар в районе иранского портового города Бандар-Аббас после того, как Иран запустил четыре ударных беспилотника в сторону торговых судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники. По сведениям издания, американские военные перехватили беспилотники, после чего атаковали станцию управления БПЛА у Бандар-Аббаса.

Собеседники WSJ сообщили, что иранские беспилотники были сбиты самолетами F-16, F/A-18 и F-35. После перехвата четырех БПЛА самолеты F/A-18 нанесли удар по наземной группе, которая готовилась к запуску еще одного беспилотника.

Представители администрации США охарактеризовали удары как "оборонительные и ограниченные", заявив, что речь не идет об эскалации, способной привести к срыву соглашения о прекращении огня. По данным двух источников WSJ, пострадавших в результате удара не было.

Ранее иранские агентства Fars и Tasnim, связанные с КСИР, сообщали о взрывах и работе систем ПВО в районе Бандар-Аббаса. По версии Tasnim, американский удар был нанесен после того, как силы "Корпуса стражей исламской революции" атаковали нефтяной танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив. Источник агентства утверждал, что в результате американского удара "не было ни ущерба, ни пострадавших".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2026

Reuters: армия США атаковала военный объект в Иране, угрожавший военным и судоходству