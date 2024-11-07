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Израиль

В Эйлате спасли пострадавшую леопардовую мурену

время публикации: 07 ноября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 09:28
В Эйлате спасли пострадавшую леопардовую мурену
עומרי עומסי רשות הטבע והגנים וסיגל שהם
В Эйлате спасли пострадавшую леопардовую мурену
עומרי עומסי רשות הטבע והגנים וסיגל שהם
В Эйлате спасли пострадавшую леопардовую мурену
עומרי עומסי רשות הטבע והגנים וסיגל שהם

В Эйлатском заливе Красного моря была спасена мурена, проглотившая крючок с наживкой. Пострадавшую рыбу заметила при погружении Сигала Шохам, владелица дайвинг-клуба и инструктор по дайвингу.

Мурена пряталась под камнем, около пляжа "Мезах" (он же пляж "Вилладж"), в южной части эйлатского побережья. Она была хорошо знакома дайверам. Но на этот раз Сигала увидела, что мурена в бедственном положении – и немедленно сообщила об этом Омри Омези, инспектору морского отдела Управления парков и заповедников Израиля.

Команда спасателей погрузилась и смогла поймать пострадавшую леопардовую мурену. Ее поместили в специальный резервуар и передали в обсерваторию, где специалистам удалось извлечь крючок с леской, застрявшие в ротовой полости рыбы.

Леопардовые мурены (gymnothorax undulatus) относятся к охраняемым видам.

Напоминаем телефон горячей линии Управления парков и заповедников Израиля *3639. В случае обнаружения пострадавших животных и рыб рекомендуется обращаться по этому номеру.

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