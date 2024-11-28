В Явне в аварии погибла 14-летняя девушка, еще два человека получили травмы

На бульваре Ацмаут в Явне произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщают о трех пострадавших.

Состояние одной из пострадавших, 14-летней девушки, критическое. После попытки реанимировать пострадавшую парамедики констатировали ее смерть. Еще двое мужчин (45 и 47 лет) получили травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу "Каплан".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.