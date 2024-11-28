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Израиль

В Явне в аварии погибла 14-летняя девушка, еще два человека получили травмы

ДТП
время публикации: 28 ноября 2024 г., 23:57 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 00:16
ДТП в Явне, медики борются за жизнь одной из пострадавших
Пресс-служба МАДА

На бульваре Ацмаут в Явне произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщают о трех пострадавших.

Состояние одной из пострадавших, 14-летней девушки, критическое. После попытки реанимировать пострадавшую парамедики констатировали ее смерть. Еще двое мужчин (45 и 47 лет) получили травмы средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу "Каплан".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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