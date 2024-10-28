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Израиль

"Кешет-12": США добиваются приостановки боевых действий в Ливане на 60 дней

время публикации: 28 октября 2024 г., 20:19 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 20:25
"Кешет-12": США добиваются приостановки боевых действий в Ливане на 60 дней
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации телеканала "Кешет-12", Израиль и США обсуждают "пакетную сделку", которая приведет к урегулированию ситуации на границе с Ливаном.

По данным телеканала, рамках сделки Израиль откажется от расширения наземной операции в Ливане, а США поддержат введение морского, воздушного и наземного эмбарго против Ливана, чтобы предотвратить восстановление военных возможностей "Хизбаллы".

Переговоры ведутся министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Телеканал отмечает, что в офисе Дермера отказались комментировать эту информацию.

В сообщении телеканала отмечалось, что в системе безопасности Израиля не отрицают, что ЦАХАЛ близок к выполнению поставленных перед ним задач: в том числе подорваны возможности "Хизбаллы" обстрела приграничных населенных пунктов противотанковыми ракетами, устранена угроза наземного вторжения.

При этом Израиль настаивает на сохранении за собой права при любом нарушении спокойствия атаковать боевиков, в том числе с воздуха и с моря.

По данным телеканала, на данном этапе переговоров США добивается прекращения боевых действий на 60 дней, в течение которых будут согласованы детали соглашения о постоянном урегулировании, механизмы его реализации и принятия решений на международном уровне, которые будут более эффективными, чем резолюция СБ ООН 1701.

Израиль
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