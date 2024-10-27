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Ближний Восток

LBCI: власти Ливана передали посредникам, что "Хизбалла" готова выполнить резолюцию 1701

время публикации: 27 октября 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 21:33
LBCI: власти Ливана передали посредникам, что "Хизбалла" готова выполнить резолюцию 1701
AP Photo/Hussein Malla

Ливанский телеканал LBCI со ссылкой на дипломатический источник передал, что спикер парламента Набих Берри проинформировал Катар и Египет о том, что "Хизбалла" готова вернуться к выполнению резолюции 1701 СБ ООН и к "разделению фронтов" при условии, что "ливанская проблема" будет частью комплексного решения, и ливанский вопрос будет обсуждаться на переговорах в Дохе.

Источник сообщил LBCI, что высокопоставленный представитель служб безопасности Катара посетит Бейрут для обсуждения ливанских требований.

В другом контексте источник упомянул, что встреча в Дохе создает прорыв в "стене препятствий", наблюдается незначительный прогресс в проблеме Газы, что, по мнению источника, указывает на реальное желание провести обмен пленными между Израилем и ХАМАС.

Пресс-служба спикера парламента передала, что источник телеканала LBCI "не совсем точно" передал смысл сообщения, переданного Набихом Берри посредникам.

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