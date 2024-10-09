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Ближний Восток

Депутаты меджлиса призвали руководство Ирана разрешить создание ядерного оружия

время публикации: 09 октября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 13:47
Депутаты меджлиса призвали руководство Ирана разрешить создание ядерного оружия
AP Photo/Vahid Salemi

Группа депутатов парламента Ирана (меджлиса) призвала Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз Израиля, передает агентство ISNA.

"Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого около 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран", – заявил агентству член парламентской комиссии по культуре Хасан-Али Эхляки (цитируется по РИА Новости).

Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве Верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая его производство противоречащим исламу. Об этом запрете в своих выступлениях неоднократно говорил Хаменеи. Однако Иран многие годы работал над созданием ядерного оружия и, по оценкам международных наблюдателей, очень близок к обладанию таким оружием.

Ближний Восток
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