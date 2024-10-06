Генерал Хаджизаде за ракетный удар по Израилю удостоен высшей награды Ирана

Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи вручил высшую награду государства, медаль "Знак победы", командующему воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генералу Амиру Али Хаджизаде, которому подчиняется и ракетные войска.

"Военачальник был удостоен медали за блестящее проведение операции "Истинное обещание" – удар баллистическими ракетами по военным базам и шпионским центрам сионистского режима", – сообщает агентство "Тасним", рупор КСИР.

Очевидно, имеется в виду операция "Истинное обещание-2" – такое название получил иранский ракетный удар по Израилю 1 октября. Как заявляют в Иране, он стал ответом на мученическую смерть лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи, лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана.

Иранские СМИ заявили о разрушении нескольких израильских авиабаз. Израильские власти признают, что был нанесен ущерб базам Тель-Ноф и Неватим, однако заявляют, что ни один из самолетов не пострадал и удар не повлиял на действия ВВС ЦАХАЛа.