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Ближний Восток

Генерал Хаджизаде за ракетный удар по Израилю удостоен высшей награды Ирана

время публикации: 06 октября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 18:26
Генерал Хаджизаде за ракетный удар по Израилю удостоен высшей награды Ирана
Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи вручил высшую награду государства, медаль "Знак победы", командующему воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генералу Амиру Али Хаджизаде, которому подчиняется и ракетные войска.

"Военачальник был удостоен медали за блестящее проведение операции "Истинное обещание" – удар баллистическими ракетами по военным базам и шпионским центрам сионистского режима", – сообщает агентство "Тасним", рупор КСИР.

Очевидно, имеется в виду операция "Истинное обещание-2" – такое название получил иранский ракетный удар по Израилю 1 октября. Как заявляют в Иране, он стал ответом на мученическую смерть лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи, лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Аббаса Нилфорушана.

Иранские СМИ заявили о разрушении нескольких израильских авиабаз. Израильские власти признают, что был нанесен ущерб базам Тель-Ноф и Неватим, однако заявляют, что ни один из самолетов не пострадал и удар не повлиял на действия ВВС ЦАХАЛа.

Ближний Восток
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