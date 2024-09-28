Нетаниягу о ликвидации Насраллы: "Того, кто хочет убить тебя – убей первым"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что ликвидация главы террористической группировки "Хизбалла" Хасана Насраллы была необходима для достижения целей войны – возвращения жителей севера и юга домой и освобождения заложников.

"Того, кто хочет убить тебя – убей первым", – заявил глава правительства, выразив уверенность, что, останься Насралла живым, он смог бы в достаточно короткий срок восстановить потенциал террористической группировки "Хизбалла".

Лидера ливанских террористов Нетаниягу назвал массовым убийцей и архитектором программы уничтожения Израиля, напомнив о его ответственности за гибель американских и французских военнослужащих в ходе Первой Ливанской войны.

"Он был не только иранской марионеткой, но и иранским кукловодом", – отметил глава правительства, подчеркнув, длинная рука Израиля дотянется до любого места на Ближнем Востоке, в том числе – в Иране.