Энтони Блинкен: "Израиль сделал ХАМАСу чрезвычайно щедрое предложение"

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, находящийся в Эр-Риаде на Всемирном Экономическом Форуме, выразил надежду на то, что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение и освободит похищенных израильских граждан в обмен на прекращение наступления Израиля в секторе Газы.

"ХАМАС рассматривает сейчас предложение, которое является чрезвычайно, чрезвычайно щедрым со стороны Израиля, – подчеркнул американский дипломат. – Они должны принять решение, и они должны принять решение быстро. Надеюсь, они примут правильное решение".

Ранее в понедельник Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему Востоку. В Эр-Рияде запланированы встречи Блинкена с представителями руководства Саудовской Аравии. Кроме того, он проведет консультации с партнерами из пяти арабских государств – Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Позже на этой неделе Энтони Блинкен посетит Иорданию и Израиль, где проведет встречу с премьером страны Биньямином Нетаниягу, с которым обсудит очередные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы.