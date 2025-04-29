Источники в Иерусалиме: нет прогресса на переговорах с ХАМАСом

Источники в Иерусалиме опровергают сообщение Reuters о "прорыве" на переговорах в Каире. Об этом сообщило издание "Maaрив", процитировав свой источник: "В настоящий момент нет существенного прогресса на переговорах".

Вечером 28 апреля агентство Reuters сообщило, что два источника в системе безопасности Египта, осведомленных о ходе опосредованных переговоров между Израилем и ХАМАСом, заявили о "значительном прорыве" в переговорном процессе.

Ранее египетские СМИ сообщили, что в Каире находится израильская переговорная группа во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером, которая ведет переговоры с главой египетской разведки. Израильская делегация прибыла в Каир спустя несколько дней после визита делегации ХАМАСа.

Сайт Ynet написал , что Египет, скорее всего, предложит Израилю подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газы сроком на пять лет в обмен на освобождение всех заложников, и это предложение, скорее всего, будет отклонено Израилем.