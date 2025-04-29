x
29 апреля 2025
|
последняя новость: 00:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2025
|
29 апреля 2025
|
последняя новость: 00:35
29 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Иерусалиме: нет прогресса на переговорах с ХАМАСом

Газа
Египет
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 29 апреля 2025 г., 00:35 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 00:35
Источники в Иерусалиме: нет прогресса на переговорах с ХАМАСом
Avshalom Sassoni/Flash90

Источники в Иерусалиме опровергают сообщение Reuters о "прорыве" на переговорах в Каире. Об этом сообщило издание "Maaрив", процитировав свой источник: "В настоящий момент нет существенного прогресса на переговорах".

Вечером 28 апреля агентство Reuters сообщило, что два источника в системе безопасности Египта, осведомленных о ходе опосредованных переговоров между Израилем и ХАМАСом, заявили о "значительном прорыве" в переговорном процессе.

Ранее египетские СМИ сообщили, что в Каире находится израильская переговорная группа во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером, которая ведет переговоры с главой египетской разведки. Израильская делегация прибыла в Каир спустя несколько дней после визита делегации ХАМАСа.

Сайт Ynet написал , что Египет, скорее всего, предложит Израилю подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газы сроком на пять лет в обмен на освобождение всех заложников, и это предложение, скорее всего, будет отклонено Израилем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2025

Источники в Египте сообщили Reuters о "прорыве" на переговорах между Израилем и ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2025

Египетские СМИ: Каир посетила израильская переговорная группа