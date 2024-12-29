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Израиль

Врачи больницы "Адаса Эйн-Керем" оперируют Биньямина Нетаниягу

Больницы
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 29 декабря 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 20:10
Больница "Адаса Эйн-Керем"
Yonatan Sindel/Flash90

В иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем" вечером 29 декабря был прооперирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

14-й телеканал передал, что операция по удалению простаты, проходившая под общим наркозом, прошла успешно. (Отметим, что в 20:04 корреспондент телеканала "Кан-11" передал, что операция началась 15 минут назад и продлится около двух часов. О том, что операция только недавно началась также сообщил телеканал "Кешет-12").

По информации 14-го телеканала, из-за угрозы ракетных обстрелов и соображений безопасности операция проводится на минус четвертом этаже. На этом же этаже находится палата, в которой Биньямин Нетаниягу будет приходить в себя после операции.

На время операции исполняющим обязанности главы правительства был назначен министр юстиции Ярив Левин, исполняющим обязанности председателя кабинета министров был назначен Исраэль Кац.

В минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, после исчезновения инфекции была назначена операция.

Израиль
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