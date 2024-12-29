Минздрав Газы: ЦАХАЛ задержал более 450 человек в больнице "Камаль Адуан"

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАС), утверждает, что ЦАХАЛ задержал более 450 человек (среди них – 33 сотрудника больницы) в ходе операции в больнице "Камаль Адуан" на севере сектора Газы.

Накануне, согласно совместному заявлению пресс-служб ЦАХАЛа и ШАБАКа, завершилась совместная операция Армии обороны Израиля и общей службы безопасности на территории больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид).

Были задержаны более 240 террористов.

Операция была проведена после получения развединформации о том, что территория больницы вновь стала оплотом ХАМАСа, несмотря на неоднократные призывы к террористам как международных организаций, так и Израиля, не использовать медицинские учреждения в военных целях.

В начале операции силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" окружили больницу, а бойцы "Шайеетет 13" вошли в здание. Были задержаны более 200 террористов, среди которых были те, кто пытался выдать себя за пациентов или сотрудников стационара. Изъято большое количество оружия, боеприпасов и военного снаряжения.

Среди задержанных – директор больницы Хусам Абу Сафия, подозреваемый в том, что состоит в рядах ХАМАСа, террористы, относящиеся к инженерных силам ХАМАСа, а также 15 террористов, участвовавших в кровавой резне 7 октября.

В период подготовки этой операции при содействии координатора по гуманитарным вопросам в Газе были эвакуированы 350 пациентов, сопровождающих лиц и медицинского персонала, в больницу были доставлены десятки тысяч литров топлива, сотни пакетов с продуктами питания и медицинское оборудование.

Во время проведения операции были эвакуированы еще 95 пациентов. Кроме того, сотни местных жителей были эвакуированы в безопасные районы по организованным "гуманитарным коридорам".