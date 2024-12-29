Яаков (Шебо) Бен-Давид из Иерусалима подозревается в педофилии

Суд разрешил публикацию имени и фотографии подозреваемого в сексуализированном насилии против несовершеннолетних в районах Иерусалима и Модиин-Илита: полиция полагает, что у задержанного было множество жертв.

Полиция Модиин-Илита ведет расследование случаев сексуализированного насилия в отношении нескольких несовершеннолетних в районах Иерусалима и Модиин-Илита. Подозреваемый арестован, срок его содержания под стражей время от времени продлевается судом.

По данным расследования, подозреваемый действовал систематически, и есть основания полагать, что речь идет о серийном насильнике. Он ездил на белом автомобиле Infiniti.

Окружной суд Лода по запросу полиции разрешил опубликовать личные данные подозреваемого: это 41-летний Яаков (Шебо) Бен-Давид, житель Иерусалима.

Всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемого и тех, кто знает о возможных пострадавших, просят обратиться в полицию Модиин-Илита по телефону 08-6447237, в диспетчерскую полиции по телефону 100 или в любой ближайший полицейский участок.