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Израиль

Воспитательница тель-авивского детсада и две ее помощницы арестованы за издевательства над детьми

Полиция
Тель-Авив
Дети
время публикации: 29 декабря 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 14:08

Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали трех подозреваемых в жестоком обращении с маленькими детьми: владелицу яслей и двух ее помощниц.

Жалоба на ненадлежащее обращение с малышами поступила в полицию в конце минувшей недели. После сбора улик было принято решение об аресте подозреваемых.

Сообщается, что речь идет о владелице детского сада, женщине в возрасте около 40 лет, и двух ее помощницах, которым около 60 и 30 лет соответственно.

После допроса подозреваемые будут доставлены в мировой суд Тель-Авива для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

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