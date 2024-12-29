Воспитательница тель-авивского детсада и две ее помощницы арестованы за издевательства над детьми
время публикации: 29 декабря 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 14:08
Сотрудники полиции Тель-Авива арестовали трех подозреваемых в жестоком обращении с маленькими детьми: владелицу яслей и двух ее помощниц.
Жалоба на ненадлежащее обращение с малышами поступила в полицию в конце минувшей недели. После сбора улик было принято решение об аресте подозреваемых.
Сообщается, что речь идет о владелице детского сада, женщине в возрасте около 40 лет, и двух ее помощницах, которым около 60 и 30 лет соответственно.
После допроса подозреваемые будут доставлены в мировой суд Тель-Авива для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей.
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