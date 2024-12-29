Рабочий упал с высоты в Эмек-Изреэль, он в критическом состоянии

На территории окружного совета Эмек-Изреэль произошел несчастный случай: рабочий упал с высоты около семи метров. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 12:22.

Прибыв на место происшествия, фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию пострадавшего, получившего крайне тяжелую черепно-мозговую травму.

Не прекращая реанимации, они повезли его в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии.