В туннеле около Иерусалима найден пещерный жемчуг с фрагментами керамики

Израильские ученые нашли в искусственном туннеле к юго-западу от Иерусалима пещерный жемчуг, внутри которого содержатся вкрапления керамики. Туннель был построен около 2700 лет назад и активно использовался почти тысячу лет.

Исследование, проведенное учеными из Еврейского университета Иерусалима и Тель-Авивского университета, опубликовано в журнале Archaeometry. Археологи описали крупнейшее из известных месторождений пещерного жемчуга в южном Леванте. Уникальность находки заключается в том, что это первые в мире пещерные жемчужины, содержащие рукотворные вкрапления.

Пещерный жемчуг – это круглые, похожие на жемчужины пещерные образования диаметром от 0,1 мм до 30 см. Они формируются вокруг кусочка песчаника, который постепенно покрывается слоями минеральных отложений. Процесс образования пещерных жемчужин напоминает процесс в результате которого образуются жемчужины в раковинах моллюсков. Правда, пещерный жемчуг не так красив.

В отличие от большинства пещерных образований, на формирование которых уходят тысячи лет, пещерный жемчуг может образовываться в течение нескольких сотен лет. Но для этого необходимы довольно редкие условия: наличие насыщенного раствора, ядра (кусочка песчаника), неглубокого бассейна с медленно текущей водой.

Ученые нашли пещерный жемчуг, в искусственном туннеле Айн Джовейзэ (около арабской деревни Аль-Уаладжа, недалеко от Ар Гило, в долине Нахаль-Рефаим), предназначавшемся в древности для добычи воды из водоносного горизонта. Это один из самых длинных в Южном Леванте и один из самых старых туннелей, обнаруженных во всем мире. Он простирается на 232 м.

В этом туннеле и был обнаружен пещерный жемчуг. Он вообще встречается нечасто, но найденные археологами жемчужины уникальны. В них присутствуют фрагменты керамики.

Исследователи обнаружили 50 пещерных жемчужин. Анализ показал, что 14 из этих жемчужин содержат керамику, а еще две – древнюю штукатурку. Было установлено, что керамика в основном относится к эллинистическому (333-63 гг. до н. э.), римскому (63 г. до н. э. – 324 г. н. э.) или византийскому (330-636 гг. н. э.) периодам.

По словам ученых, несмотря на все усилия, первоначальные формы и назначение большинства фрагментов керамики определить не удалось. Но на двух вкраплениях было обнаружено кобальтовое покрытие. Изготовление керамики с кобальтовым покрытием не было характерно и для местной керамики, но чаще оно встречается на Кипре и в Эфесе (Турция) во II-I веках до н.э. Подобные покрытия были характерны для керамических ламп, образцы которых были найдены в богатых иерусалимских домах.