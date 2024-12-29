Опрос "Кан-11": 64% недовольны работой правительства, но растет поддержка коалиционных партий

В воскресенье, 29 декабря, телеканал "Кан-11" опубликовал итоги опроса общественного мнения, проведенного совместно с институтом Kantar.

Если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу стала бы крупнейшей фракцией Кнессета, получив 25 мандатов (это на один меньше, чем во время предыдущего опроса). Партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцом получила бы 18 мандатов (это также на один меньше, чем показывал предыдущий опрос), "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом – 14 (на один меньше, чем в предыдущем опросе), партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 11 (на 1 больше, чем в предыдущем опросе), "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 7 (на один меньше, чем в предыдущем опросе), "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 14 (ситуация не изменилась с предыдущего опроса).

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

По данным этого опроса, партия "Ционут Датит" преодолевает электоральный барьер и проходит в Кнессет с 4 мандатами.

В Кнессет не проходят БАЛАД и "Тиква Хадаша" Гидеона Саара.

Партии нынешней коалиции набирают 53 мандата (52 во время предыдущего опроса).

В том случае, если Нафтали Беннет создаст свою партию, партия "Ликуд" получает 22 мандата, партия Беннета – 24, "Махане Мамлахти" – 10, "Еш Атид" – 10, "Наш дом Израиль" – 10, "Демократим" – 9, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 7, "Оцма Иегудит" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5. "Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер и не попадает в Кнессет.

В ходе этого опроса респондентов попросили оценить работу правительства, 64% назвали ее неудовлетворительной, 30% – считают, что правительство работает хорошо.

68% респондентов высказались за призыв в армию представителей всех слоев населения, 17% – высказались в поддержку существующего положения, когда представители ультраортодоксального сектора освобождаются от службы. 15% респондентов сказали, что затрудняются с ответом на этот вопрос.

На вопрос: следует ли отстранить от должности юридическую советницу Гали Баарав-Миара, 38% ответили утвердительно, 41% – отрицательно и 21% воздержались при ответе на этот вопрос.

На вопрос: должны ли начальник Генштаба и глава ШАБАКа подать в отставку, 46% ответили утвердительно, 28% – отрицательно, 26% воздержались при ответе на этот вопрос.

На вопрос: следует ли начинать уголовное расследование в отношении Сары Нетаниягу, 54% ответили утвердительно, 23% отрицательно и 26% не имеют своей точки зрения по этой проблеме.

На вопрос: следует ли создать государственную следственную комиссию для расследования событий 7 октября, 77% ответили утвердительно, 9% – отрицательно, и 14% – воздержались от ответа на этот вопрос.

На вопрос: считаете ли вы, что после окончания войны должны быть проведены парламентские выборы, 70% ответили утвердительно, 20% – отрицательно и 10% воздержались от ответа на этот вопрос.