x
29 декабря 2024
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2024
|
29 декабря 2024
|
последняя новость: 21:47
29 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На севере, в прибрежном районе, в Негеве и у Мертвого моря ожидаются наводнения

Погода
Климат
время публикации: 29 декабря 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 20:47
На севере, в прибрежном районе, в Негеве и у Мертвого моря ожидаются наводнения
Yehuda Haim/FLASH90

В воскресенье вечером, 29 декабря, на севере Израиля, в прибрежных районах страны и в северной части Негева ожидаются сильные дожди, утром дожди также охватят Иудейскую пустыню и окрестности Мертвого моря. В связи с ливнями и грозами в указанных районах существует опасность паводков и наводнений.

В опасных районах будут размещены дополнительные силы полиции, основной упор будет сделан на дороги и основные магистрали. Полиция рекомендует гражданам придерживаться следующих рекомендаций:

– избегать ненужных поездок в опасные районы;

– не пересекать затопленные дороги;

– не входить во время сильных дождей в подземные парковки;

– соблюдать особую осторожность при вождении;

– перед поездкой проверить исправность автомобиля;

– не заходить в море в сильный ветер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

На время зимних штормов бездомных поселят в гостиницах за счет государства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

Прогноз погоды в Израиле на 29 декабря: прохладно, дожди, снегопад на Хермоне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2024

На горе Хермон выпал снег, ожидается образование устойчивого снежного покрова