На севере, в прибрежном районе, в Негеве и у Мертвого моря ожидаются наводнения
В воскресенье вечером, 29 декабря, на севере Израиля, в прибрежных районах страны и в северной части Негева ожидаются сильные дожди, утром дожди также охватят Иудейскую пустыню и окрестности Мертвого моря. В связи с ливнями и грозами в указанных районах существует опасность паводков и наводнений.
В опасных районах будут размещены дополнительные силы полиции, основной упор будет сделан на дороги и основные магистрали. Полиция рекомендует гражданам придерживаться следующих рекомендаций:
– избегать ненужных поездок в опасные районы;
– не пересекать затопленные дороги;
– не входить во время сильных дождей в подземные парковки;
– соблюдать особую осторожность при вождении;
– перед поездкой проверить исправность автомобиля;
– не заходить в море в сильный ветер.