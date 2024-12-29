На севере, в прибрежном районе, в Негеве и у Мертвого моря ожидаются наводнения

В воскресенье вечером, 29 декабря, на севере Израиля, в прибрежных районах страны и в северной части Негева ожидаются сильные дожди, утром дожди также охватят Иудейскую пустыню и окрестности Мертвого моря. В связи с ливнями и грозами в указанных районах существует опасность паводков и наводнений.

В опасных районах будут размещены дополнительные силы полиции, основной упор будет сделан на дороги и основные магистрали. Полиция рекомендует гражданам придерживаться следующих рекомендаций:

– избегать ненужных поездок в опасные районы;

– не пересекать затопленные дороги;

– не входить во время сильных дождей в подземные парковки;

– соблюдать особую осторожность при вождении;

– перед поездкой проверить исправность автомобиля;

– не заходить в море в сильный ветер.