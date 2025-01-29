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Израиль

Гидротерапия для выздоравливающего ежа: в "Сафари" дали ежонку носок

Животные
время публикации: 29 января 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 15:07
Гидротерапия для выздоравливающего ежа: в "Сафари" дали ежонку носок
Кадр из видео больницы для диких животных при зоопарке "Сафари"

В больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" поступил ежонок с переломом лопатки, из-за которого его правая передняя лапа была обездвижена. Лечение юного ежика проходило в стационаре, а чтобы его лапки скорее начали двигаться, как положено, врачи прописали ему курсы гидротерапии. Носок поддерживает тело ежа, когда он двигает травмированной лапой, плавая в воде.

Курс гидротерапии для юного песчаного ежа – результат сотрудничества больницы для диких животных в "Сафари" и доктора Лиора Лейбовича, который основал в Кфар-Трумане ветеринарный центр физической реабилитации.

Доктор Лейбович консультирует персонал "Сафари" по всем вопросам лечения и сопровождения при травмах ортопедического, неврологического, дегенеративного и иного характера, возникающих у различных животных. Благодаря этому сотрудничеству поступающие в больницу дикие животные получают качественную и профессиональную реабилитацию после лечения, прежде чем вернуться в дикую природу.

Израиль
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