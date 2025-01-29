ЦАХАЛ сообщает о предупредительных выстрелах по транспорту в секторе Газы

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в течение последних нескольких часов израильским военнослужащим неоднократно приходилось действовать в отношении подозрительных лиц, представлявших угрозу израильским силам в секторе Газы.

В частности, был произведен предупредительный выстрел с воздуха перед транспортным средством, которое двигалось из центральной части сектора Газы на север сектора без необходимого досмотра и в зоне, не разрешенной для проезда согласно соглашению о прекращении огня. Транспортное средство продолжило движение на север.

Были также произведены предупредительные выстрелы в различных частях сектора Газы, чтобы отпугнуть подозрительных лиц, двигавшихся в направлении израильских бойцов.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ намерен неукоснительно следовать условиям соглашения по возвращению заложников, и готов к любому развитию событий. Армия обороны Израиля продолжит принимать все необходимые меры для устранения непосредственной угрозы военнослужащим.

ЦАХАЛ вновь призвал жителей сектора Газы следовать указаниям израильской армии и не приближаться к израильским силам, развернутым в данном районе.