x
29 января 2025
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 22:01
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о предупредительных выстрелах по транспорту в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 января 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 21:23
ЦАХАЛ сообщает о предупредительных выстрелах по транспорту в секторе Газы
Khalil Kahlout/Flash90

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в течение последних нескольких часов израильским военнослужащим неоднократно приходилось действовать в отношении подозрительных лиц, представлявших угрозу израильским силам в секторе Газы.

В частности, был произведен предупредительный выстрел с воздуха перед транспортным средством, которое двигалось из центральной части сектора Газы на север сектора без необходимого досмотра и в зоне, не разрешенной для проезда согласно соглашению о прекращении огня. Транспортное средство продолжило движение на север.

Были также произведены предупредительные выстрелы в различных частях сектора Газы, чтобы отпугнуть подозрительных лиц, двигавшихся в направлении израильских бойцов.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ намерен неукоснительно следовать условиям соглашения по возвращению заложников, и готов к любому развитию событий. Армия обороны Израиля продолжит принимать все необходимые меры для устранения непосредственной угрозы военнослужащим.

ЦАХАЛ вновь призвал жителей сектора Газы следовать указаниям израильской армии и не приближаться к израильским силам, развернутым в данном районе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

481-й день войны, 11-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии, действия в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

В дополнение к троим израильтянам, ХАМАС освободит завтра пятерых заложников из Таиланда
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 января 2025

Телеканал IRIB опровергает, что задержанный в Газе сотрудник – гражданин Ирана