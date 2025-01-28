Дери поставил ультиматум: или правительство упорядочит статус призывников-"харедим", или выборы

Глава партии ШАС Арье Дери выступил с ультиматумом в адрес правительства: "У лидеров коалиции есть два месяца для того чтобы упорядочить статус учащихся йешив. Если этого не произойдет – мы пойдем на выборы", – заявил он.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, комментируя угрозу Арье Дери, заявил: "Нет смысла ждать два месяца, надо идти на выборы уже сейчас".

Отметим, что в настоящий момент правительственная коалиция буксует в отношении закона о призыве учащихся йешив. Ранее во вторник, 28 января депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, нет оснований ожидать принятия закона о призыве в ближайшее время. "Разногласия очень велики, и нет ощущения, что стороны торопятся приходить к соглашению", – сказал он.