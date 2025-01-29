ПИЦ: в Тамуне полиция ПА задержала подозреваемого в экстремизме
время публикации: 29 января 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 06:03
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.
В ночь на 29 января в Тамуне, к югу от Тубаса, полицией ПА был задержан местный житель, подозреваемый в действиях, направленных против администрации автономии.
ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".