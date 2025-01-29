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Израиль

ПИЦ: в Тамуне полиция ПА задержала подозреваемого в экстремизме

Иудея и Самария
Полиция
Палестинская администрация
время публикации: 29 января 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 06:03
ПИЦ: в Тамуне полиция ПА задержала подозреваемого в экстремизме
AP Photo/Majdi Mohammed

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

В ночь на 29 января в Тамуне, к югу от Тубаса, полицией ПА был задержан местный житель, подозреваемый в действиях, направленных против администрации автономии.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".

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