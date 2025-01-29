ПИЦ: в Тамуне полиция ПА задержала подозреваемого в экстремизме

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

В ночь на 29 января в Тамуне, к югу от Тубаса, полицией ПА был задержан местный житель, подозреваемый в действиях, направленных против администрации автономии.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".