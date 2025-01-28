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Израиль

ПИЦ: в Кабатии полиция ПА задержала брата разыскиваемого активиста ХАМАСа

Иудея и Самария
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 28 января 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 07:01
ПИЦ: в Кабатии полиция ПА задержала брата разыскиваемого активиста ХАМАСа
AP Photo/Majdi Mohammed

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

В ночь на 28 января в Кабатии, к югу от Дженина, полицией ПА был задержан брат одного из разыскиваемых активистов ХАМАСа.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".

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