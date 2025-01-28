ПИЦ: в Кабатии полиция ПА задержала брата разыскиваемого активиста ХАМАСа

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.

В ночь на 28 января в Кабатии, к югу от Дженина, полицией ПА был задержан брат одного из разыскиваемых активистов ХАМАСа.

ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".