ПИЦ: в Кабатии полиция ПА задержала брата разыскиваемого активиста ХАМАСа
время публикации: 28 января 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 07:01
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция ПА продолжает действовать против активистов экстремистских организаций.
В ночь на 28 января в Кабатии, к югу от Дженина, полицией ПА был задержан брат одного из разыскиваемых активистов ХАМАСа.
ХАМАС обвиняет администрацию Махмуда Аббаса в фактическом содействии Израилю в "борьбе с сопротивлением".