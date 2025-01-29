Washington Post: реконструкция Газы станет частью процесса нормализации с Израилем

Как пишет газета Washington Post, специальный эмиссар президента США Стивен Виткофф прибудет 29 января из Саудовской Аравии в Израиль. Представитель Дональда Трампа посетит также сектор Газы, где уже около 10 дней сохраняется прекращение огня.

Согласно публикации, цель миссии – достичь более широкого ближневосточного соглашения, которое будет включать как реконструкцию сектора Газы, так и, в конечном итоге, нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравии.

Издание отмечает: финансирование восстановления должны будут взять на себя монархии Персидского залива, однако условием этого должна стать "дорожная карта", предусматривающая создание палестинского государства.

Несмотря на то, что монархии тесно взаимодействуют с администрацией Трампа, между сторонами существуют серьезные разногласия. Например, арабские страны выступают против предложения американского президента о временном переселении жителей Газы в другие страны.

При этом, отмечает издание, они выступают за передачу контроля над Газой Палестинской администрации. О том, что ХАМАС не может сохранять власть в анклаве, заявляли также как президент Трамп, так и израильские лидеры.