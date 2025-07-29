В Хадере в ДТП пострадал мужчина, ехавший на электросамокате

На улице Менахем Бегин в Хадере произошла авария с участием легкового автомобиля и электросамоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет), ехавший на самокате, получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.