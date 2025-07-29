В Хадере в ДТП пострадал мужчина, ехавший на электросамокате
время публикации: 29 июля 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 18:30
На улице Менахем Бегин в Хадере произошла авария с участием легкового автомобиля и электросамоката. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 30 лет), ехавший на самокате, получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025