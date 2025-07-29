140 рептилий и скорпионов в одном чемодане: в аэропорту перехвачена контрабанда

Крупная партия живой контрабанды из Таиланда перехвачена в международном аэропорту Бен-Гурион: пассажир ухитрился впихнуть в один чемодан 140 змей, ящериц, варанов и скорпионов. Одна змея такого жестокого способа перевозки не пережила: при досмотре чемодана ее обнаружили уже мертвой.

При досмотре багажа вызвавшего подозрения у таможенников 25-летнего жителя Иерусалима был обнаружен широкий спектр опасных экзотических видов: разные виды змей и ящериц – игуаны, древесные питоны, вараны, дегу, а также множество скорпионов. Все они были изъяты и переданы ветеринарным службам министерства сельского хозяйства.

Подозреваемый был допрошен на месте сотрудниками Управления природы и парков, против него возбуждено уголовное дело по подозрению о торговле и нелицензированной перевозке опасных животных, а также по подозрению в нанесении ущерба природным ценностям и охраняемым видам.

По словам Ури Лениэля из Управления природы и парков, большинство рептилий и паукообразных прибыли в очень плохом состоянии, они не ели несколько дней и перевозились при низких температурах в грузовом отсеке самолета. Все эти виды не водятся в Израиле, они могут стать инвазивными, а также могут стать источниками паразитов и болезней, опасных для природы и людей.