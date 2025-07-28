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Мир

Трамп: "Я не согласен с Нетаниягу, в Газе есть голод"

Газа
США
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 28 июля 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 17:15
Трамп: "Я не согласен с Нетаниягу, в Газе есть голод"
AP Photo/Alex Brandon

Дональд Трамп заявил в воскресенье, 28 июля, на встрече с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером в Шотландии, что не согласен с мнением Биньямина Нетаниягу об отсутствии голода в Газе. По его словам, "дети на экране телевизора выглядят очень голодными", и это "настоящие признаки голода".

Трамп подчеркнул, что США уже оказывают значительную гуманитарную помощь Газе, включая поставки продовольствия. Он призвал другие страны активнее подключиться к этим усилиям. Кроме того, Трамп потребовал скорейшего освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

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